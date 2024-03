​Pasqua da incubo, prezzi alle stelle: rincari 300%, da Bari a Milano 312 euro. Trenitalia: «Quella è la tariffa top»

La Pasqua si avvicina, e improvvisamente i prezzi di treni e aerei schizzano in alto. In un Paese come il nostro decisamente singolare, in cui nelle Regioni del Nord ci sono milioni di studenti e lavoratori del Sud, ogni festività è la stessa storia: in tanti si mettono in viaggio per tornare dai propri cari. E sistematicamente i prezzi vanno alle stelle: a rendere noti i rincari per la Pasqua 2024 è la fondazione L'isola che non c'è, che parla di tariffe aumentate addirittura del 300% rispetto alle indagini svolte nei mesi scorsi. In più, per chi da Roma vuole raggiungere la Puglia, c'è una beffa in più: la frana in Irpinia, che renderà il viaggio ancor più impervio del solito, con ritardi previsti fino a 90 minuti.