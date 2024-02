Paolo muore a 52 anni in montagna davanti agli amici: «Precipitato per 300 metri». Era noto come vignettista

Tragedia in montagna in Francia, dove un italiano di 52 anni è morto ieri pomeriggio in un incidente a Larche, nell'Ubaye transalpina, poco oltre il Colle della Maddalena, dove si va in Alta Provenza. L'uomo si chiamava Paolo Roasio, era di Verzuolo (Cuneo) e lavorava all'Alstom Ferroviaria di Savigliano. Ma l'attività per cui era più conosciuto era quella di fumettista: da oltre vent'anni Paolo firmava le vignette in prima pagina di un settimanale locale, il Corriere di Savigliano.