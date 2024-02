«Pane con la muffa? Non basta tagliare via una parte per evitare i rischi: micotossine fatali. Ecco cosa dovete fare»

Può succedere a tutti di dimenticarsi completamente di quel pacco di pane in cassetta comprato la settimana prima con la ferma intenzione di usarlo per preparare il pranzo da portare in ufficio, e poi finire per arrangiarsi in altro modo. Quando, poi, si ritrova il "tesoro" perduto, è inevitabilmente ricoperto di muffa... almeno in parte.

Con questa economia e questa crisi, però, sembra proprio un peccato buttare tutta la confezione a causa di qualche fetta rovinata, e allora ci si limita a guardare bene e salvare il cibo che è apparentemente intonso. Eppure, il dottor Karan Raj ci ferma e avverte: non tutti i rischi sono ben visibili a occhio nudo ed è quindi consigliabile non mangiare neppure le parti che potrebbero sembrare "sane".