Oroscopo della settimana, congiuntura nefasta e Luna che chiude un ciclo: chi sale e chi scende

Quella che va dall'8 al 14 aprile 2024 è una settimana decisamente importante. Due grandi appuntamenti nei cieli. Oltre al consolidarsi di Venere ormai ufficialmente nel segno dell'Ariete – dove incontra (ancora per poco) Mercurio retrogrado – lunedì 8 aprile si segnala la presenza della Luna nuova in eclissi al Sole. Poca cosa, se messa in relazione alla potentissima e nefasta (secondo l'astrologia classica) congiuntura dell'11 aprile nei cieli di Saturno e Marte in Pesci. Di sicuro, questa può rivelarsi una settimana di cesure e cambi di passo. La retrogradazione di Mercurio fa supporre che le chiusure seguano un periodo di riflessione, forse non del tutto lucida. Un bene o un male? Scoprilo nelle previsioni della settimana dall'8 al 14 aprile di Leggo.