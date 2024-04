Le stelle fanno il bello e cattivo tempo per sabato 6 aprile 2024. Sole, Mercurio e Venere in Ariete. Nettuno è nei Pesci con Marte e Saturno. La Luna è in Acquario. Urano e Giove sono in Toro. Allegria e determinazione dominano i segni di fuoco e terra, mentre quelli di aria e acqua dovranno andare con i piedi di piombo su lavoro, amore e amicizia.

I consigli di Leggo per la giornata del 5 aprile 2024 per i segni di fuoco, terra, aria e acqua.

