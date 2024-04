Oroscopo di domani, martedì 16 aprile: chi sale e chi scende

L'oroscopo di martedì 16 aprile 2024. Ancora affollato il cielo dell'Ariete: Sole (fino a venerdì 19 aprile), Mercurio (retrogrado) e Venere sono nel segno. Urano e Giove in Toro. Luna in Cancro. I segni d'acqua riaquistano energie, dopo settimane pesanti. L'Ariete deve approfittare delle occasioni fortunate offerte dalle stelle. Nuovi amori in vista per l'Acquario. Al top i segni d'acqua e di terra. In calo quelli di fuoco: l'Ariete si prepara a salutare il Sole.

I consigli di Leggo per martedì 16 aprile. Cosa succede per i segni di fuoco, terra, aria e acqua.

