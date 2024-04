Oroscopo di mercoledì 17 aprile: chi sale e chi scende

L'oroscopo di mercoledì 17 aprile 2024. Ancora protagonista dello zodiaco il cielo dell'Ariete: Sole (fino a venerdì 19 aprile), Mercurio (retrogrado) e Venere sono nel segno. Urano e Giove in Toro. La Luna è in Leone. I segni di terra sono i più fortunati in amore, soprattutto il Capricorno, che dovrebbe iniziare a guardarsi attorno. Giornata un po' particolare per i segni d'aria. Un incontro per niente piacevole in arrivo per i Gemelli, ultimamente un po' sfortunati.

I consigli di Leggo per mercoledì 17 aprile. Cosa succede per i segni di fuoco, terra, aria e acqua.