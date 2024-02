Muore a 90 anni di cancro, il marito le nasconde la verità per 21 anni: «Così ha potuto vivere». L'anastrozolo per arrivare all'anniversario

Il dramma di una diagnosi e il peso di nascondere la verità alla persona più importante della propria esistenza. Spesso la malattia è un peso, oltre per chi la vive ed è costretto a doverla affrontare, anche per i propri cari: obbligati a trovare dentro una forza che spesso sono inconsapevoli di possedere. Rosie Gamp, una donna originaria di Edgware, città suburbana al nord di Londra, è morta a 90 anni nell'aprile del 2021 a causa di un tumore diagnosticato nel 1999. La particolarità di questa storia è che lei per anni ne è stata all’oscuro perché suo marito, Melvin, aveva deciso che lei non doveva saperlo.

Cancer-stricken grandmother, 90, unknowingly 'cheated death' for 21 years after husband astonishingly kept her terminal diagnosis a secret - and only told her shocked family in his tear-jerking eulogy https://t.co/oGkf2ozkUq pic.twitter.com/U2fb4sGYog