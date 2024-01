Missione Atalanta, il ruolo dell'Italia nella guerra agli Houthi nel Mar Rosso. Tajani: «La nostra fregata può solo difendersi»

Il rischio escalation nel Mar Rosso rimane alto, dopo gli intensi attacchi degli Houthi e le risposte anglo-americane. Il ruolo dell'Italia dipenderà anche da ciò che verrà definito in sede europea, e dall’avvio di una nuova operazione targata Ue o dall’estensione della già esistente Missione Atalanta, che batte bandiera europea e agisce per contrastare la pirateria al largo delle coste somale. L'Italia ne sarà alla testa da febbraio.

«La fregata può agire solo per autodifesa»

Dopo i raid statunitensi e inglesi in Yemen, il ministro degli esteri Anonio Tajani aveva precisato che «noi siamo stati informati dagli Stati Uniti con parecchie ore di anticipo ma non possiamo agire in azioni di guerra senza un dibattito del Parlamento, perché la Costituzione non lo permette».

Come ha dichiarato a Quarta Repubblica su Rete 4, «la fregata italiana è autorizzata all'autodifesa, ma non a fare attacchi nello Yemen. Se un drone si avvicina a una nave che la nostra fregata sta difendendo la fregata può agire», ha spiegato Tajani.

In un recente tweet ha detto che l'Italia è «in prima fila» nella lotta per la stabilità del commercio e della regione.