«Tu sei una mia proprietà, con le tue amiche non esci»: picchia e minaccia la ex, 29enne arrestato

Non conosce giorni di pausa la violenza sulle donne. Alla vigilia delle feste, arrivano da Rimini, Milano, Taranto, Reggio Emilia, Fermo, Cecina gli ultimi episodi di una cronaca quotidiana di soprusi e maltrattamenti, di compagni e fidanzati che non accettano la conclusione di relazioni sentimentali e picchiano, perseguitano, terrorizzano. Come un 29enne calabrese, originario di Locri, arrestato dai carabinieri riminesi: «Tu sei una mia proprietà, con le tue amiche non esci», avrebbe ripetuto alla ex fidanzata.