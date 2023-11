Si fa impiantare quattro chip sottopelle: «Pago la spesa e apro l'auto con appena un tocco»

La storia che vi stiamo per raccontare sembra una puntata di «Black Mirror», una serie tv dove i toni dark e la tecnologia si uniscono per plasmare l'uomo, ma non lo è. Gianni Donadel è un informatico di 66 anni che ha deciso di impiantarsi quattro microchip sottopelle. Con questa tecnologia l'uomo può aprire l'auto, pagare sfiorando il Pos e alzare la saracinesca del garage di casa. Dove vive Donadel? Lasciate perdere la californiana Silicon Valley: qui siamo a Conegliano, in provincia di Treviso.

L'incontro folgorante

Donadel lavora nell'informatica da sempre, fa il programmatore e il sistemista in un'azienda della città. Nel 2016, racconta il Corriere del Veneto, ha iniziato la sua nuova vita microchippata dopo aver incontrato l'imprenditore ungherese David Orban che gli ha mostrato come la sua vita è cambiata.

Donadel si è fatto iniettare il primo chip lo è fatto iniettare nel mezzo della convention. Poco dopo, ha preso appuntamento con un piercer specializzato per il bis.