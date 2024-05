Treviso in Rosa, 15mila donne corrono per sensibilizzare la lotta contro i tumori

Più di 15mila donne si sono riunite a Treviso per prendere parte al corteo Treviso in Rosa, organizzato per sensibilizzare la lotta contro i tumori. A prendere parte all'iniziativa, che si svolge nel pomeriggio del 5 maggio, è anche l'associazione "La Forza in Passerella": un gruppo di donne che ha affrontato o stanno affrontando un percorso oncologico, prevalentemente per tumore al seno. L’idea dell'ente, fondato da Michela Bardi, è quella di aiutare altre donne che si trovano ad affrontare questo tipo di percorso.

Il commento

«Come l’anno scorso – ha spiegato Michela Bardi a Treviso Today – porteremo con noi per le strade di Treviso le lettere della parola "Previeni": singole lettere che danzano, si muovono, si mescolano, ma che insieme vogliono trasmettere un messaggio fondamentale: la prevenzione non è solo “sottoporsi ai controlli medici”, ma prendersi cura le une delle altre perché insieme è più facile.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Maggio 2024, 13:45

