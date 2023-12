Meteo, venti gelidi da Nord e crollo delle temperature: neve a bassa quota, all'Immacolata arriva il ciclone

Venti gelidi in arrivo da Nord e neve anche a bassa quota: per la settimana dell'Immacolata il maltempo farà da padrone, con la possibilità della formazione di un ciclone mediterraneo proprio nel giorno festivo.

Secondo le previsioni di 3BMeteo, almeno due profonde saccature con annessi vortici interesseranno il bacino centrale del Mediterraneo e l'Italia portando diffuse condizioni di maltempo. In entrambi i casi i fenomeni potranno essere nevosi al Nord fino a bassa quota localmente anche in piano stante il mantenimento su parte della Valpadana di un cuscino di aria fredda. Ciò significherà anche temperature al di sotto della media al Settentrione mentre il Centro e il Sud dovranno vedersela con correnti quasi sempre meridionali e nevicate che potranno cadere solo in montagna. A fare da contorno la ventilazione che potrà essere tesa a tratti forte. Ora vediamo un maggiore dettaglio.