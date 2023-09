Meteo, torna il caldo torrido in Italia: temperature fino a 35 gradi e afa, le previsioni per il weekend

Dopo la piccola parentesi di maltempo, soprattutto al Sud, il caldo torrido torna a essere protagonista. Il vortice Daniel, infatti, continua a incamerare aria calda e umida dalla superficie del Mediterraneo, la sua transizione verso connotati tropicali è ormai quasi netta.

Entro la giornata di oggi Daniel acquisterà ancora più energia diventando un vero e proprio ciclone mediterraneo ma a quel punto non avrà più una storia sull'Italia. L'allerta è massima invece per le coste affacciate sul Golfo della Sirte e a Bengasi in Libia dove i temporali e i nubifragi attesi nel weekend potranno assumere anche carattere alluvionale ed essere accompagnati da venti oltre 100kmh.

Ma come sarà il tempo nel weekend sull'Italia? L'estate torna prepotentemente sullo Stivale e il caldo africano sarà protagonista del fine settimana con temperature ben al di sopra della media stagionale.

