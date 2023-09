Meteo, l'estate continua a settembre. Ma non per tutti: ciclone Daniel, allerta maltempo in tre regioni

L'estate 2023 è stata la più calda mai registrata a livello globale, con una temperatura di 0,66 gradi sopra la media, e il caldo non accenna ad abbandonare l'Italia neanche a settembre, prolungando la bella stagione. L'instabilità del ciclone Daniel è però dietro l'angolo, e sta interessando maggiormente le regioni del Sud: allerta gialla per il maltempo oggi in Calabria, Sicilia e Basilicata. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Le previsioni

Secondo gli esperti di 3BMeteo, una massiccia avvezione di aria calda di matrice sub tropicale africana sta interessando da alcuni giorni gran parte dell'Europa centro occidentale e dell'Italia. Le uniche eccezioni sono costituite da due centri di bassa pressione, uno sul vicino Atlantico che ha un'influenza più diretta sul Portogallo, la Spagna nord occidentale e l'Irlanda e un altro sul Mediterraneo collegato indirettamente a una saccatura fredda che agisce tra Scandinavia e la Russia. Quindi nei prossimi giorni dovremo aspettarci una prosecuzione dell'attuale andamento atmosferico.