Caldo record addio, arriva il ciclone Poppea: da domani temperature giù di 12°, nubifragi e grandinate nel weekend. Le previsioni meteo

Previsioni meteo, cambia tutto. Nel corso del weekend l'Italia sarà colpita dal ciclone Poppea che scanserà pericolosamente l'anticiclone africano Nerone segnado la fine dell'estate 2023. Sarà una chiusura di stagione burrascosa quella che sta arriando segnata da temporali e grandinate in tutta Italia. Il calo termico potrà essere nell'ordine dei 10/12°C in meno. Sul come, purtroppo sarà a suon di temporali, anche forti. Vediamo allora come ci arriveremo.

Il gran caldo, che ha caratterizzato questo anno, ha le ore contate, ma il tempo cambierà nella penisola in momenti diversi. Il Nord dovrà aspettare meno con un primo leggero calo sabato e poi uno più sostanzioso domenica, le regioni centrali vedranno invece un primo abbassamento domenica e poi una diminuzione più sensibile lunedì. Il Sud sarà quello che dovrà aspettare di più, le temperature non scenderanno prima di martedì.