Meteo, che tempo farà a Ferragosto? L'anticiclone riporta il caldo torrido, ma con qualche temporale: ecco dove

Meteo, che tempo farà a Ferragosto? Dopo le ultime due settimane segnate da un tempo stabile ma senza il caldo torrido di luglio, torna l'anticiclone e torneranno anche le alte temperature. Già domani, domenica 13 agosto, il caldo tornerà intenso al Nord-Ovest, in Toscana e in Sardegna, scrive 3bmeteo.com. La stabilità anticiclonica sarà insidiata però da qualche temporale che si formerà nel pomeriggio in prossimità dei settori alpini, in particolare in quello di domenica. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetterà nel weekend.

