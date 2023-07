Meteo, stop al caldo estremo e ai temporali con grandine: nel weekend torna l'estate "mediterranea"

Caldo record, notti tropicali, temporali devastanti. I giorni del clima estremo sembrano essere alle spalle e le previsioni meteo parlano di un ritorno a una normale estate mediterranea sull'Italia. L'anticiclone africano oltre ad aver portato caldo eccezionale e temperature record al Sud ha anche accentuato i contrasti termici e favorito i fenomeni violenti epocali che hanno colpito il Nord. Ma ora l'incubo africano è finito e al suo posto arriva l'anticiclone delle Azzorre. Meno caldo, meno contrasti termici e di conseguenza eventuali fenomeni "normali" per il nostro settore. Ci accompagnerà per qualche giorno e porterà tempo stabile su gran parte d'Italia con temperature temporaneamente in linea col periodo.

I temporali

L'unica insidia sarà costituita da infiltrazioni di matrice atlantica che scorreranno lungo il suo bordo settentrionale. Saranno proprio queste correnti umide a portare dei piovaschi e dei temporali su alcune zone del Nord ma niente paura, non saranno temporali estremi come quelli dei giorni scorsi. Vediamo allora come andrà il tempo fino al weekend secondo le previsioni degli esperti di 3BMeteo.