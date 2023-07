Meteo, l'Italia spaccata: 23 città bollino rosso, oggi il picco del caldo. Al Nord è allerta maltempo, Cadore spazzato dalla tromba d'aria

Il caldo africano raggiunge il picco in Italia, con temperature da record. Oggi saranno 23 le città da bollino rosso, le meno roventi Bolzano e Genova, in giallo. Per fare fronte alle emergenze, è stato attivato dalle ore 14 il numero di pubblica utilità "1500". Ma mentre gran parte del Paese soffoca tra ondate di calore e umidità, al Nord è allerta maltempo in Veneto, Friuli, Lombardia e Trentino, mentre martedì una tromba d'aria ha devastato i boschi del Cadore.

Maltempo, tromba d'aria in Cadore: come la tempesta Vaia, grandine e intere zone devastate. Zaia: «Pezzi di bosco spazzati via»

Caldo, boom di accessi al pronto soccorso. L'allarme del 118: «Aumentano i morti per arresto cardiaco improvviso»

Le 23 città bollino rosso

Per mercoledì 19 luglio, le città da bollino rosso sono Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Bollino arancione per Milano e Reggio Calabria e giallo per Genova e Bolzano. La situazione dovrebbe migliorare leggermente gia da giovedi, quando i bollini rossi scenderanno a 18.