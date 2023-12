Meteo, maltempo e neve al Centro-Sud. Poi arriva l'anticiclone e cambia tutto: ecco dove. Allerta nel Lazio

Maltempo al centro-sud con neve fino in collina e un weekend con temperature sotto la media, poi cambia tutto e arriva il caldo. Queste le previsioni meteo per il weekend ormai vicino. Un affondo perturbato che tra giovedì e venerdì - fa sapere 3bmeteo - attraverserà l'Italia sarà seguito da una graduale rimonta di un robusto anticiclone in espansione dall'Europa occidentale, a cominciare proprio dal prossimo weekend.

Il meteo sulla Penisola

Le temperature e il tempo si stabilizzeranno sulla nostra Penisola gradualmente.