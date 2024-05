Met Gala 2024, i look promossi e bocciati: Zendaya da favola (8), il vestito di sabbia (10), tanti nude look (5), Damiano dei Maneskin in love (6)

Si è svolto lunedì sera l'evento di moda più atteso dell'anno: il Met Gala 2024 che inaugura la mostra annuale di moda al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Madrine della serata Jennifer Lopez scintillante in nude look, Chris Hemsworth, Bad Bunny e Zendaya tra le più apprezzate della serata. Il premio al miglior outfit va a Tyla con l'abito di sabbia. Il tema di quest'anno era "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" con un dress code "The Garden of Time". Ecco i look delle star promossi e i bocciati .