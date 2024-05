Naomi Campbell incanta Cannes sfilando sul red carpet con l'abito degli esordi in passerella, uno Chanel indossato nel 1996

di Serena De Santis

Fino al 25 maggio Cannes è in festa con l'arrivo di numerose star che approdano sulla Costa Azzurra per il festival cinematografico. Nella mattinata del 16 maggio a sfilare sul red carpet è stata anche la bellissima modella Naomi Campbell (53 anni), che ha incantato gli artisti, i fotografi, i giornalisti e tutti i fan presenti con il suo abito. Per la premièr di Furiosa: A Mad Max Saga, la top model ha tirato fuori dall'armadio un vestito davvero molto particolare e che ha ricordato a tutti i suoi esordi in passerella.

L'abito del 1996

Per il Festival del cinema di Cannes, dove è stata accompagnata da Law Roach, stilista di Zendaya, Naomi Campbell ha deciso di indossare un vestito della collezione di Autunno Inverno 1996 di Chanel.

La stessa modella ha voluto ricordare il vestito con una foto pubblicata su Instagram, che la ritrae in passerella 28 anni più giovane. L'unica differenza è che, al tempo, sotto all'abito era presente una sottoveste nera che, invece, la top model ha deciso di non mettere per il festival cinematografico.

