Martina Colombari, bikini in piscina a Dubai. I fan preoccupati: «Non puoi fare il bagno dopo l’operazione». La risposta dell'ex Miss Italia

Martina Colombari è stata di recente operata all'addome d'urgenza a causa di una peritonite che l'ha costretta al ricovero in ospedale. Dopo una settimana infernale, l'attrice è tornata a casa per poi volare verso gli Emirati arabi per godersi alcuni giorni di puro relax e riprendersi totalmente dall'operazione.

Il peggio è passato per Martina che adesso si trova a Dubai e condivide le foto in piscina in bikini. Tuttavia, queste foto non venogno molto apprezzate dai follower che, preoccupati per lei si raccomandano molto caldamente di evitare di farsi il bagno, visto che solo pochi giorni prima è stata costretta a sottoporsi ad un'operazione che le ha lasciato i segni di sutura. L'attrice ha risposto in modo molto perentorio a chi voleva alzare una polemica al riguardo.