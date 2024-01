Maria Panico era morta da giorni, nella stanza tracce di sangue e bottiglie di alcolici: «Era diversa, non totalmente lucida»

Maria Antonietta Panico è la donna di 42 anni trovata morta nella sua casa di Trento dall'ex marito. Sarà l'autopsia, fissata a oggi, a stabilire le cause del decesso: al momento non è stata esclusa acluna ipotesi, dalla morte violenta al malore. Maria Antonietta avrebbe compiuto 43 anni tra quattro giorni, in città era conosciuta per la sua attività di consulente in diversi Caf e per il suo impegno in politica: nel 2018 era stata infatti candidata alle elezioni provinciali nella lista del futuro presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, e si era presentata, sempre con il centrodestra, anche alle elezioni comunali di Trento nel 2020, candidandosi, anche in questo caso senza essere eletta, con Andrea Merler.

Proprio Andrea Merler, attualmente consigliere comunale, in una dichiarazione rilasciata all'Adnkronos ha fornito un dettaglio che potrebbe rivelarsi utile alle indagini, parlando di un cambiamento che aveva notato nella donna ultimamente: «Era una persona di una grande disponibilità e gentilezza. L'avevo vista due mesi fa l'ultima volta e in quell'incontro mi era parsa diversa, fragile, non totalmente lucida». «So che aveva lasciato il lavoro e ne stava cercando un altro», continua.