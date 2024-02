“Mance per gnocche” sul salvadanaio, scoppia la bufera sul cartello esposto in un bar del centro

È scoppiata una bufera al bar "Le Ciaccole 2.0" nel chiostro della biblioteca civica di Pordenone, dopo che sul salvadanaio è stato scritto "mance per le gnocche". Ma il titolare Antonio Mazzucchin non vuole passare per sessista e ha deciso di raccontare tutto sui social e rispondere ai tanti attacchi e insulti subiti nelle ultime ore «che non fanno altro che dare una brutta immagine del mio bar».