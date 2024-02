Bagni bollenti e bastonate con una canna di bambù, bimbo di 3 anni ucciso dalla mamma: «La Bibbia dice che posso castigarlo»

Una madre ha ucciso suo figlio di tre anni perché la Bibbia dice che poteva «castigarlo». I dettagli su questa terribile tragedia non finiscono qui. La donna ha affermato in tribunale di aver usato una canna di bambù per picchiare il piccolo Dwelaniyah Robinson. L'accusa parla anche di bagni bollenti che la mamma ha costretto suo figlio a fare. La protagonista di questa tragedia è Christina Robinson, mamma di 30 anni che insieme al figlio viveva a Bracken Court, Durham (Regno Unito).

«Il volere della Bibbia»

Nel novembre del 2022, la donna ha chiamato i servizi di emergenza perché il figlio si era sentito male mentre mangiava un panino al formaggio. Ma secondo il pubblico ministero il malore del piccolo era dovuto alle botte ricevute dalla mamma che avevano causato al bimbo un trauma cranico.