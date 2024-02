Mamma dice no ai festeggiamenti per la figlia: «Celebreremo solo il primo e il 16esimo compleanno, e il diploma». Ecco perché

Il giorno del proprio compleanno non ha la stessa valenza per tutti: c'è chi lo attende con ansia e ama organizzare una festa incredibile e chi, invece, guarda con orrore l'avvicinarsi di quel momento. La qualità del rapporto delle persone con il compleanno dipende da tanti fattori come, per esempio, la paura di invecchiare, la personalità particolarmente sociale o meno che si possiede e... le esperienze passate.

In effetti, se non si è abituati a festeggiare, potrebbe risultare difficile fare lo sforzo di accomodare le esigenze altrui, soprattutto durante il "nostro" giorno. D'altronde, se la famiglia ci ha abituati a sorprese, feste e regali (di nostro gradimento), rinunciarvi non è semplice.

Una donna, Marissa Light, dopo aver partecipato a decine di feste di compleanno di bambini, ha deciso di dire "no" ai festeggiamenti dopo la nascita di sua figlia e ha scelto di festeggiare solamente il primo e il 16esimo anno, poi si brinderà per il suo diploma. Il ragionamento dietro la sua decisione non ha convinto tutti, però.