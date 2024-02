Maltempo, da questa sera allerta gialla in 10 regioni e arancione in Lombardia: «Rischio idrogeologico». La situazione

Maltempo, scatta l'allerta in undici regioni d'Italia, stando a quanto comunica il Dipartimento della Protezione Civile. Si tratterà di un'allerta gialla su quasi tutte le regioni coinvolte, ma per quanto riguarda domani sabato 10 febbraio sulla base dei fenomeni previsti c'è anche un'allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Lombardia. L'allerta gialla riguarda alcuni settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Umbria, sull'intero territorio di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e su gran parte della Sardegna.