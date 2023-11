Madonna, show nel concerto a Milano: 11mila fan in delirio. Due ore di ritardo, il tutore al ginocchio: cosa è successo

La regina del pop torna in Italia dopo otto anni di assenza e lo fa ballando sulle note di "Like a Virgin", singolo pubblicato nel 1984. Ieri sera, giovedì 23 novembre, Madonna ha conquistato il cuore di 11mila fan in delirio al Forum di Assago, che l'hanno attesa per quasi due ore rispetto all'orario d'inizio previsto.

Madonna in concerto a Milano, sfilata di vip per lo show più atteso: nel pubblico Elodie, Armani e Donatella Versace