Truppe francesi schierate in Ucraina? Cosa succederebbe. Lo spettro della terza guerra mondiale

La Francia, sulla scia delle ripetute dichiarazioni del suo presidente Emmanuel Macron, si prepara alla guerra. Il capo dello Stato si è detto pronto a schierare truppe direttamente in Ucraina, rendendo così ufficiale la presenza della Nato sul campo di battaglia. Non sono della stessa idea i suoi alleati, da Biden a Scholz passando per il premier Meloni, che si sono detti pienamente contrari all'ipotesi di inviare contingenti armati su suolo ucraino.

Questo non ha fatto indietreggiare Macron dal suo proposito, che anzi ha ribadito la sua posizione anche attraverso le parole del comandante delle forze di terra francesi, il quale ha dichiarato che in meno di trenta giorni circa 20 mila soldati sarebbero pronti a partire per il fronte.