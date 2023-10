Luna, le piante possono crescere sul corpo celeste: cos'è l'orto lunare e cosa dimostrano i risultati dell'esperimento cinese

Le piante possono crescere sulla Luna nonostante l'intensa luce solare, le radiazioni e la ridotta gravità: a dare questa buona notizia in vista delle future basi umane sono i risultati del primo orto lunare realizzato dalla missione cinese Cheng'e-4 nel 2019, pubblicati a più di quattro anni di distanza sulla rivista Acta Astronautica dal team guidato da GengXin Xie della Chongqing University. L'esperimento Bep (Biological Experiment Payload), progettato da 28 università cinesi, ha segnato un momento importante per l'esplorazione spaziale, perché è stato il primo a far germogliare la vita su un corpo celeste diverso dalla Terra.

