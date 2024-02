Leonardo Lotto nominato Cavaliere della Repubblica da Mattarella: lo studente paralizzato dopo un tuffo. «Lottate per la libertà che io ho perso»

«Lottate per la libertà che io ho perso». Con queste parole Leonardo Lotto ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo con il suo discorso pronunciato dal palco del Master in International business administration a Londra arrivato alla fine di un percorso accademico e umano straordinario che gli è valso la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica per l'impegno civile.

Lo studente aostano, laureato alla Bocconi, ha conseguito il prestigioso master internazionale solo 10 mesi dopo un incidente avvenuto in Australia che lo ha lasciato paralizzato dalla testa in giù e in quell'occasione ha intonato a dispetto di tutto un appassionato inno alla "libertà" immortalato in un video diventato virale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto nominarlo Cavaliere, perché con il suo messaggio ha «raccontato il suo necessario cambio di vita e l’importanza del valore della libertà e di chi ha lottato per garantirla».