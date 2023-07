Leonardo La Russa, il 'caso' della sim: dati inutilizzabili senza l'ok del Senato? Il papà della ragazza: «Consegnatela»

Entra in una fase delicata l'inchiesta della Procura di Milano su Leonardo Apache La Russa, denunciato per violenza sessuale da una ragazza di 22 anni: in settimana dovrebbe infatti essere effettuata la copia forense dello smartphone sequestrato al terzogenito del presidente del Senato Ignazio La Russa.



Il cellulare è stato sequestrato perché nella sua «esclusiva disponibilità», non la sim, intestata allo studio legale dell'ex ministro. Se servirà anche la scheda, la Procura dovrà chiedere l'autorizzazione al Senato come prevede l'articolo 68 della Costituzione, che sancisce l'immunità parlamentare per chi è eletto alla Camera e a Palazzo Madama.

Il padre della ragazza: «Se non consegnano la sim c'è volontà di nascondere qualcosa»

Cosa c'è in quel cellulare? «Al setaccio foto e chat». Cosa stanno cercando i pm