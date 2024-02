Lavoro, al colloquio le dicono che non è qualificata: «Nessuno che abbia i 5 anni di esperienza richiesti vorrebbe quel posto»

La frustrazione dei giovani laureati sembra essere alle stelle e sempre più persone si chiedono se il percorso universitario, fatto di lacrime, impegno e nottate sui libri non sia stato infine una grande perdita di tempo. Se un tempo si credeva che lo studio fosse l'unico biglietto d'accesso a professioni ben pagate, contratti a tempo indeterminato e una vita di tranquillità, la situazione si sta ribaltando e il mercato del lavoro non è più in grado di assorbire tutte queste figure (teoricamente) qualificate.

In effetti, i neolaureati esprimono con frequenza le loro difficoltà sulle varie piattaforme social e chiedono un sistema più giusto che possa dare loro la possibilità di guadagnarsi da vivere, proprio come ha fatto Meghan. La giovane ha pubblicato un video su TikTok in cui racconta l'ultimo colloquio a cui si è presentata e la frustrazione provata nel sentirsi dire, per l'ennesima volta, di non essere qualificata per mancanza di esperienza.