Lavoro, al colloquio come cameriera le offrono una bottiglia d'acqua "gourmet" (da 33 euro): «I ricchi sono stupidi, io bevo quella del rubinetto»

Chiusi nella nostra quotidianità è difficile renderci conto di quanto la vita di tutti i giorni, i bisogni e i desideri possano essere diversi per altri, in particolare per chi cammina in una realtà totalmente diversa e lontana da quella che noi abitiamo. Nei rari momenti in cui i due mondi, per certi versi opposti, entrano in contatto, il senso di estraniamento è così intenso da rendere quasi impossibile comprendere come si possa esistere in quel modo e quel mondo.

Un esempio è dato dall'esperienza di Rebecca durante un colloquio di lavoro per il ruolo di cameriera in un ristorante particolarmente elegante, da "ricchi". Quando le è stato chiesto se volesse un bicchiere d'acqua la ragazza ha detto di sì, ma non si aspettava che arrivasse in una bottiglia che, successivamente, ha scoperto valere 33 euro.