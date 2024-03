Laura Ziliani, le confessioni choc delle figlie. Silvia Zani: «Le dicevo muori pu**ana». La sorella Paola: mamma si agitava, la tenevo ferma

Le sorelle Paola e Silvia Zani sono state condannate in primo grado all'ergastolo insieme a Mirto Milani per l'omicidio di Laura Ziliani, ex vigilessa di Temù e mamma delle due imputate. Il 'trio criminale', secondi i giudici, ha agito «per gratificare l'ego del gruppo e celebrare adeguatamente la loro coesione», si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Brescia.

Nelle motivazioni, sono riportate anche le deposizioni rese ai magistrati dai tre imputati, rei confessi, nei quali spiegano il loro piano criminale ed emergono particolari agghiaccianti.

«Laura Ziliani uccisa per gratificare l’ego del trio»: le motivazioni choc sull’omicidio di Temù. Citossine e Breaking Bad, il piano criminale