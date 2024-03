«Laura Ziliani uccisa per gratificare l’ego del trio»: le motivazioni choc sull’omicidio di Temù. Citossine e Breaking Bad, il piano criminale

Non hanno ucciso per soldi e neppure per odio verso la vittima. Secondo i giudici, l'omicidio è stato commesso per «gratificare l'ego del gruppo e celebrare adeguatamente la loro coesione». È quanto scrive la corte d'Assise di Brescia nelle 98 pagine di motivazioni della sentenza di condanna in primo grado all'ergastolo per le sorelle Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, il 'trio criminale' che secondi i giudici ha ucciso Laura Ziliani, ex vigilessa di Temù e madre delle due imputate.