Kate, la mamma Carole: «Vuoi mostrare quelle gambe?». Ecco come la signora Middleton spinse la figlia a sposare William

Kate e William, un amore scritto nel destino? Non proprio. Un ruolo determinante l'ha avuto Carole Middleton, mamma dell'attuale principessa del Galles. Per chi non lo sapesse, la mamma di Kate iscrisse la primogenita alla St. Andrews University, dove studiava anche il nipote di Sua Maestà, con uno scopo ben preciso: prendere marito, e non uno qualsiasi.

La «missione»

Spoiler: sua figlia ha sposato il futuro re d'Inghilterra William.