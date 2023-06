Kata scomparsa, sonde e droni per cercarla tra le intercapedini dell'ex hotel Astor. La mamma teme sia morta: «Spero non la trovino»

Le ricerche della piccola Kata si concentrano nell'ex hotel Astor di Firenze, quella che è stata la sua casa fino al giorno della scomparsa. Per gli investigatori, la bambina di 5 anni di origine peruviana potrebbe non essere mai andata via. Così, dopo lo sgombero, è partita l'ispezione. Il timore è che il suo corpicino possa essere nascosto tra le intercapedini dell'albergo.

Sonde e droni per trovare Kata

Sono state effettuate ispezioni - anche attraverso apparecchiature tecnologiche specifiche (sonde, telecamere e droni) - che hanno permesso di verificare il contenuto di vani angusti, intercapedini, controsoffitti, cunicoli, tubazioni, pozzetti e di un sottotetto, anche normalmente non accessibili dell'Astor, spiegano gli investigatori, «alla ricerca di elementi utili alle indagini».

