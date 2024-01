Ama sciare, andare a cavallo e ha 11 anni: chi è Ju Ae, la figlia di Kim Jong Un destinata a governare la Corea del Nord

Ju Ae, la figlia di Kim, è sempre più in corsa come “erede designata al trono" della Corea del Nord. Il Servizio nazionale di intelligence sudcoreano, la principale agenzia di spionaggio del paese, ha fatto sapere che ritiene la bambina, che dovrebbe avere 11 o 12 anni, come la più probabile erede per la carica di leader. Come riporta il New York Times, sebbene la Corea del Nord non abbia rivelato alcun dettaglio personale sulla figlia, compresi il nome e l’età, i funzionari sudcoreani l’hanno identificata come Kim Ju-ae e spesso ha accompagnato il padre agli eventi pubblici, compresi i test missilistici a lungo raggio