Oscar, Io Capitano di Matteo Garrone entra nella shortlist: gli altri 15 film internazionali in corsa

Io Capitano di Matteo Garrone ha superato il primo ostacolo nella corsa per gli Oscar. L'odissea dei due giovani senegalesi che vivono il dramma dei migranti tra i campi di detenzione della Libia e i barconi del Mediterraneo è entrata nella shortlist dei 15 migliori film internazionali scelti dall'Academy in vista della "notte delle stelle".

Il prossimo appuntamento per le pellicole entrate nella rosa sarà il 23 gennaio quando verranno definite le cinquine in finale. La serata degli Oscar è in programma il 10 marzo a Los Angeles.