Non si sarebbe trattato di una battuta infelice, di uno scherzo o di una gaffe, ma dell'uso dell'intelligenza artificiale. La frase apparsa sul Televideo durante la notte degli Oscar - «Il film di Garrone, ispirato alla vita del capitano Schettino...» - che tanto ha indignato all'indomani della premiazione dell'Academy (già triste per la mancata statuetta all'Italia) sarebbe frutto di un'elaborazione di ChatGPT.

Secondo quanto riporta Professione Reporter il giornalista della testata, che fa parte del servizio Rai, avrebbe raccontato ai colleghi che, non essendo esperto della materia, si è rivolto a ChatGPT e si è fidato del risultato ottenuto. Così all'1:35 dell'11 marzo sulla schemata del Televideo è apparso che la trama di Io Capitano, il film di Matteo Garrone candidato a miglior film straniero, è la tragedia della Costa Concordia e del capitano Francesco Schettino e non il terribile viaggio di due ragazzi dal Senegal verso l'Italia. Sei ore dopo il testo è stato corretto, ma gli screenshot rimbalzavano ormai da tempo sui social.

Effettivamente se si prova a chiedere a ChatGPT "trama di Io Capitano" le risposte sono le più varie, tra cui: «È un film italiano del 2018 diretto da Toni D'Angelo.

Chiedendo invece "trama di Io Capitano di Matteo Garrone" ChatGPT ammette: «Mi dispiace, ma non sono a conoscenza di un film intitolato "Io Capitano" diretto da Matteo Garrone. Potrebbe trattarsi di un progetto futuro o di una produzione di cui non ho informazioni. Posso fornirti dettagli su altri film diretti da Matteo Garrone, come ad esempio "Gomorra" o "Dogman", se desideri». Questo perché il modello linguistico su cui si basa ChatGPT, così come ha dichiarato OpenAI, è aggiornato solo fino al 2023. Quindi meglio non affidarsi al programma per eventi e informazioni più recenti.

