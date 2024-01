«Lavoro come infermiera per un milionario che da 3 mesi si rifiuta di pagarmi: non stiamo parlando di spiccioli»

Potrebbe sembrare ovvio il concetto secondo cui all'utilizzo delle proprie competenze per fornire un certo tipo di servizio segua la ricezione di un compenso, la naturale conclusione di un contratto di lavoro precedentemente stilato tra due parti. Eppure è altrettanto nota la tendenza di alcuni a separarsi con difficoltà dai propri soldi, a ritardare i pagamenti e a rendere, in generale e per i più svariati motivi, difficile il rapporto di collaborazione.

Alla fine, quasi ci si sente in colpa a insistere con le richieste di pagamento, come se il voler ricevere il giusto compenso sia qualcosa di cui vergognarsi, che ci rende venali, troppo attaccati ai soldi. Keren Whitney, tuttavia, non si fa intimidire da questi pensieri triviali, specialmente quando si tratta di un cliente - a suo dire - milionario che ha saltato già tre pagamenti per i suoi servizi, per un totale di più di 20mila euro.