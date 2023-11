Indi Gregory, la lunga agonia e il dolore del papà: «Il suo cuoricino può reggere ancora per giorni». Il divieto di rianimazione in caso di crisi

Indi Gregory, la neonata di 8 mesi nata con una gravissima malattia, nonostante siano state avviate le procedure per il distacco dei macchinari di sostegno vitale è ancora in vita. Il distacco dei macchinari prevede una procedura per accompagnare gradualmente alla morte la piccola, che potrebbe restare in vita per ore o per qualche giorno in base a come risponderà il suo organismo. Per Indi e per la sua famiglia ha pregato anche il Papa, ha fatto sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Bruni. E in queste ore il papà manifesta tutto il suo dolore per il calvario della piccola sostenendo che si tratta di una lunga agonia: «Il suo cuoricino può reggere ancora per giorni».