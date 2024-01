Tragico incidente nella notte a Cagliari: due persone hanno perso vita in uno scontro frontale tra una suv Maserati e una Peugeot che, secondo le prime ricostruzioni, ha imboccato la strada in contromano. Una delle due vittime è un ragazzo di 20 anni che era alla guida dell'auto. L'incidente è avvenuto attorno alle 3:30 in via Vesalio, all'altezza del civico 22, non lontano da uno dei ritrovi notturni per i giovani.