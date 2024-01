Incidente in Calabria, morti 4 giovani. Chi sono le vittime: Antonella (18 anni), Elisa (24), Teresa (34) e Domenico (27)

Tragico incidente stradale in Calabria. In uno scontro frontale tra due auto sulla stata.le 106 Jonica, a Calalunga-Pietragrande, in provincia di Catanzaro, quattro persone sono morte: le cause sono ancora da accertare. Secondo quanto riportano i siti web locali, le vittime sarebbero tutte giovani, tre ragazze e un ragazzo. I rilievi hanno confermato che lo scontro tra le due auto è stato frontale. ​Le vittime sono Antonella Romeo, 18 anni, Elisa Pelle, 24, Domenico Romeo, 27, e Teresa Giorgi, 34.