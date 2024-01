Giulia Tramontano, il veleno e il castello di bugie di Alessandro Impagnatiello: «Sono stato disumano». Lacrime al processo

Da un lato dell'aula, Alessandro Impagnatiello: barba scura, giubbotto blu e fazzoletto bianco per asciugarsi le lacrime. Dall'altro, a soli pochi metri di distanza, la famiglia di Giulia Tramontano, che si è divisa soltanto quando il barman è stato fatto uscire dalla gabbia per rendere dichiarazioni spontanee. La sorella Chiara e il papà Franco hanno abbandonato l'udienza: per loro sarebbe stato «troppo pesante» ascoltare le parole dell'uomo, come ha fatto sapere il loro legale Giovanni Cacciapuoti.