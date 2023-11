Portaerei Eisenhower e Ford sfilano nel Mediterraneo con la Margottini italiana: la prova di forza (e deterrenza) Nato e Usa contro l'Iran

Una prova di forza e di deterrenza contro l'Iran. L'immagine della portaerei Eisenhower e della Gerald Ford una al fianco dell'altra che sfilano nel Mediterraneo è un chiaro segnale lanciato dagli Stati Uniti ai suoi nemici per arginare una temuta escalation in Medio Oriente. Destinatario, appunto, l'Iran. Ed è forse per questo motivo che i combattenti degli Hezbollah, da tre settimane mobilitati in migliaia in prima linea contro Israele dal fronte libanese, non sono ancora entrati in scena in maniera massiccia. Insieme alle due potenze del mare in formazione è presente una task force che comprende anche le fregate della Marina italiana Carlo Margottini e Virginio Fasan. «Operare e addestrarsi fianco a fianco dimostra la capacità della Marina americana di portare a termine senza problemi molteplici missioni, scoraggiare l'aggressione e supportare i nostri alleati e partner», ha affermato il contrammiraglio Erik Eslich, comandante del CSG 12.