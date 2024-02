« Guadagno 1.000 euro al mese senza fare nulla grazie a un distributore automatico: ecco come»

Si dice spesso che nella vita bisogna essere creativi per avere successo e che per quanto seguire la massa possa far sentire al sicuro, prendere una strada diversa potrebbe portarci molto più in alto e farci godere di un panorama migliore o, come nel caso di Donald, di... un guadagno mensile nettamente migliore.

Non a tutti verrebbe in mente, ma a Donald sì: un giorno ha acquistato un distributore automatico a 500 euro e ora, occupandosene saltuariamente, riesce a ricavarci almeno il doppio ogni mese. Così, l'uomo ha deciso di condividere la sua esperienza con chiunque sia interessato e in una serie di video pubblicati su TikTok ha spiegato come funziona il suo "trucco".