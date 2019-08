Il procione goloso resta intrappolato nel distributore automatico di snack: liberato dalla polizia

Si ubriaca al battesimo e si ritrova a Ibiza: «Non ricordo nulla e ora rischio di perdere il lavoro»

Domenica 25 Agosto 2019, 17:26

Era riuscito a intrufolarsi in undi snack e bibite situato nel corridoio di una scuola, ma una volta dentro non era più in grado di uscire. Un intervento decisamente insolito, quello di alcuni agenti di polizia, che sono intervenuti per liberare unmolto goloso ed evidentemente attratto da tutto quel cibo.È accaduto a, città della Florida, nella contea di Volusia. La polizia del posto è stata allertata dal personale della scuola superiore di Pine Ridge e sono intervenuti tre agenti. Come documentato dallo stesso dipartimento di polizia, ilè stato staccato dalla corrente e trasportato con un carrello al di fuori della scuola, nel cortile esterno. Dopo aver aperto il distributore automatico, gli agenti sono riusciti, con un po' di pazienza, a far uscire il, che si è poi allontanato.«Questo gentiluomo è stato sorpreso oggi mentre commetteva un furto ad un distributore automatico della scuola superiore di Pine Ridge» - si legge nel post della polizia della contea di Volusia - «Per chi se lo sta chiedendo: l'agente Clifton ha allertato la protezione animali di Deltona e insieme hanno spostato la macchinetta in un'area da cui il nostro amico poteva uscire verso la libertà. Lo ha fatto dopo un po' di incoraggiamento, e ora è già pronto per la sua prossima avventura».